Piše: Miloš Topalović

Veslali su Norvežani ujednačenim ritmom uz pokliče Ru, Ru, Ru… i zasluženo su stigli vikinškim brodom do četvrtfinala Mundijala 2026. Vesla i petostruki šampion sveta Brazil, ali u kontrasmeru.

Za mnoge iznenađujući ishod, ali statistika je neumoljiva. Da li zbog činjenice da kroz istoriju nikada uživo nisu videli Vikinge ili je nešto drugo u pitanju, tek Brazilci ni u šestoj utakmici nisu uspeli da savladaju Norvešku, jedinu zemlju (od 91) na svetu koja nema poraz od „karioka“.

Bila je ovo njihova šesta međusobna utakmica, a Norveška je slavila dva puta, jednom u prijateljskoj utakmici (4:2 - 1997) i na SP 1998. godine (2:1). Dva puta su igrali nerešeno 1:1 (1988 i 2006. godine) u prijateljskim utakmicama i sad je usledio najveći uspeh simpatičnih Skandinavaca.

Meč osmine finala u Nju Džersiju počeo je poništenim golom Norvežana zbog ofsajda klasičnim penalom (Ajer oborio Kunju) za Brazil koji nije izveo Vinisijus, već Bruno Gimaraeš, koga je Niland sjajno pročitao. Posle par prilika, u nastavku je ušao Endrik i odmah je promašio zicer. Bila je to najava propasti Ančelotijeve čete iako je od 68. minuta zaigrao i Nejmar.

Na Šjelderupov centaršut Haland je nadmudrio Gabrijela i glavom matirao Alisona Bekera. U finišu je isto uradio, ali nogom sa ivice kaznenog prostora. Kozmetičku promenu rezultata doneo je u desetom minutu nadoknade Nejmar iz drugog penala dosuđenog za Brazil.

Norvežani su ostvarili najveći uspeh u istoriji, a 212 miliona Brazilaca valjda je najzad svesno da strast sama po sebi nije dovoljna za bolji rezultat.

Posle meča, Haland nije krio zadovoljstvo partijama koje pruža na turniru.

- Nekoliko puta sam tokom ovog turnira dostigao vrhunac, ali svaki put se pojavi neki novi vrhunac - rekao je Haland.

Norvežanin je istakao da mu je najveća snaga smirenost u ključnim trenucima.

- Ako dobijem jednu ili dve prilike, one se uglavnom završe golom. Ni sam ne znam tačno šta radim, jednostavno sam takav. Sve je u tome da ostanem fokusiran, a kada se ukaže šansa, tačno znam šta treba da uradim - poručio je najbolji strelac Norveške svih vremena.

Odmah po završetku utakmice Haland se oglasio i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavio je selfi uz kratku poruku:

„Well, well, well“ (gle, gle, gle), aludirajući na veliki trijumf svoje reprezentacije.

Ne znaju protiv Evropljana

Eliminacija Brazila od Norveške je sedma uzastopna najtrofejnije svetske reprezentacije od neke evropske selekcije. Redom su Brazilce izbacivali Francuska (3:1) u četvrtfinalu 2006. godine, a Holandija u istoj fazi četiri godine kasnije (2:1). Nemačka ih je ponizila u Rio de Žaneiru 2014. sa 7:1, a onda i u borbi za treće mesto je bolja bila Holandija (2:1), dok ih je 2018. u četvrtfinalu izbacila Belgija (2:1). U Kataru je Hrvatska posle penala izbacila Brazil u četvrtfinalu, a sada im je i Norveška došla glave već u osmini finala. Prvi put od 1990. godine da Brazil nije među osam najboljih na Mundijalu, što ovaj debakl čini potpunijim. Od kako su Brazilci 2002. godine u finalu SP u Japanu i Južnoj Koreji savladali Nemačku sa 2:0, traje niz koji se sada već pretvorio u agoniju.

Mašina spremna za Real

Sa nova dva gola Haland je dodatno popravio impresivan učinak u nacionalnom timu, sada je na 62 pogotka u samo 54 nastupa za reprezentaciju Norveške. Otac Alf Inge Haland rekao je posle utakmice:

- Ne želim previše da govorim o drugim klubovima. Srećan je u Mančester sitiju, ima dugoročan ugovor... Ali svaki fudbaler želi da igra za Real.

Milion za par sati

Haland se oglasio na Instagramu kratkom porukom koja je referisala na istorijski uspeh Norveške i povratak na SP posle čak 28 godina.

„Isplatilo se čekati 28 godina“, napisao je norveški napadač.

Njegova objava je za samo nekoliko sati prikupila gotovo pet miliona lajkova, a broj i dalje raste, što je izazvalo globalnu euforiju među navijačima i fanovima fudbala.

PIŠE: Miloš Topalović