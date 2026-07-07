Osmina finala je definitivno kobna za domaćine na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Kanada je izgubila od Maroka, Meksiko je ispao od Engleske, a sada je u ovoj fazi takmičenje završila i reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, koja je izgubila od Belgije rezultatom 4:1.

Evropska selekcija je odigrala najbolji meč do sada na turniru i potpuno zasluženo ide u četvrtfinale, na veliku radost istinskih ljubitelja fudbala širom sveta.

Podsetimo, ovaj meč je imao skandaloznu uvertiru u režiji Donalda Trampa i Đanija Infantina. Folarin Balogun je stekao pravo nastupa uprkos crvenom kartonu koji je dobio na utakmici sa Bosnom i Hercegovinom, čime su pravila i fudbalski fer-plej praktično obezvređeni.

Nema sumnje da je ceo svet, osim naravno Amerikanaca, navijao za Belgiju koja je silovito otvorila ovaj meč. Već u uvodnim minutima je tim Rudija Garsije imao dve sjajne prilike. Najpre je Kastanj posle samo 45 sekundi šutirao sa distance i naterao Friza da odmah reaguje. Nedugo zatim ponovo Kastanj u glavnoj ulozi. Odlično je asistirao Tilemansu koji je promašio loptu i tako je propala velika šansa.

Ipak, samo minut kasnije, Belgija stiže do vođstva. De Ketelare se posle gužve i loše reakcije američke odbrane lukavo ubacio i zatresao nebranjenu mrežu za 0:1.

Domaćin na početku utakmice nije znao gde mu je glava. Delovali su izabranici Maurisija Poketina smušeno, a gosti su nastavili sa napadima.

Pauza za hidrataciju je bila preko potrebna Amerikancima kako bi se konsolidovali i u tome su uspeli, pošto su u 31. minutu stigli do izjednačenja. Tilman je izveo Slobodan udarac, lopta je završila u mreži za 1:1.

Međutim, slavlje je trajalo svega dva minuta pošto su Belgijanci ponovo poveli. Trosar je uputio odličan centaršut u kazneni prostor, a De Ketelare je glavom zatresao mrežu i postigao svoj drugi gol na utakmici.

Krenuli su Amerikanci agresivno u nastavku, želeći što pre da izjednače. Ipak, nisu uspeli da stvore konkretnu priliku, a u 57. minutu je usledio novi hladan tuš. Veliku grešku je napravio golman Friz koji je najpre intervenisao ispred De Ketelarea, ali je potpuno zablokirao i umesto da izbije loptu što dalje, dozvolio je da ona stigne do Vanakena koji je preciznim udarcem iz daljine pogodio praznu mrežu i na semaforu je pisalo 1:3.

Poketinove izmene ništa nisu promenile. Amerikanci su bili bezidejni u napadu i Belgija je bez ikakvih problema čuvala stečenu prednost. Istina, Balogun je imao sjajnu priliku u 82. minutu da smanji rezultat, ali je Kurtoa odbranio njegov udarac. To je bila jedina prava šansa za Amere u ovom delu meča.

U trećem minutu nadoknade je Romelu Lukaku postigao gol za konačnih 4:1 i na kraju prilično ubedljivu pobedu Garsijinog tima.

Belgija će u borbi za polufinale igrati protiv Španije koja je prethodno savladala Portugal sa 1:0.

SAD - BELGIJA 1:4 (1:2)

SAD (4-3-3): Friz - Frimen, Ričards, Rim, Robinson - Mekeni, Adams, Tilman - Dest, Balogun, Pulišić BELGIJA (4-2-3-1): Kurtoa - Kastanj, Mehele, Engoj, De Kujper - Raskin, Onana - Lukebakio, Tilemans, Trosar - De Ketelare Kraj! Belgija ide dalje! 90+3 minut - Goooool! Upisuje se u strelce i Romelu Lukaku i tako stavlja tačku na ovaj meč. 82. minut - Evo velike prilike za Amerikance. Balogun je nakon ispadanja Mehelea izašao ispred Kurtoe, ali je šutirao pravo u golmana Belgije koji je odbranio njegov udarac. 75. minut - Deluju Amerikanci prilično bezidejno. Ne nazire se način na koji bi mogli da se vrate u ovaj meč. 69. minut - Vreme je za novu pauzu za hidrataciju. 57. minut - Goooool! Belgija sada ima ozbiljnu prednost. Duga lopta je poslata ka De Ketelareu, izleteo je Friz i napravio veliku grešku, što je iskoristio Vanaken i udarcem iz daljine pogodio praznu mrežu. 53. minut - Bolje deluju Amerikanci na početku drugog dela. Imaju više loptu u posedu, ali bez pravih prilika za gol. Kraj prvog poluvremena! 43. minut - Prilika za Belgiju. Lukebakio je probao glavom posle centaršuta De Kujpera. Lopta je otišla malo pored gola. 33. minut - Gooool! Uzvraćaju odmah Belgijanci! Trosar je probio po levoj strani, uspeo da centrira, a De Ketelare je nadskočio Rima i glavom zatresao mrežu. To je njegov drugi gol na utakmici. 31. minut - Gooool! Amerikanci iz prve šanse stižu do izjednačenja. Tilman je majstorski izveo slobodan udarac i savladao Kurtou. Opet je sjajni vezista pogodio iz prekida, baš kao i u prethodnoj rudni protiv Bosne i Hercegovine. 24. minut - Vreme je za pauzu za hidrataciju koja će sigurno dobro doći Amerikancima. 18. minut - Problem za Belgiju. Onana zbog povrede ne može da nastavi meč. 9. minut - Goooool! Vodi Belgija koja dominira od starta meča. Smušeno je delovala odbrana Amerike. Lukebakio je poslao loptu na levu stranu gde je bio Trosar koji je izblokiran. Lopta se potom odbila do De Ketelara koji se ušunjao iza leđa Rimu i pogodio nebranjenu mrežu. 8. minut - Velika šansa za Belgiju. Odlična akcija po desnoj strani, Kastanj je proigrao Tilemansa, ali je kapiten promašio loptu i propala je izgledna prilika za gol. 1. minut - Umalo gol za Belgiju odmah na startu. Kastanj je snažno šutirao, ali je Fris dobro reagovao.

Utakmica je počela!

01:10 - Pobednik će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Španije koja je savladala Portugal sa 1:0.

01:05 - Domaćin turnira je u prethondoj rundi pobedio Bosnu i Hercegovinu sa 2:0, dok je Belgija posle velikog preokreta eliminisala Senegal rezultatom 3:2.

01:00 - Ovaj meč je u senci skandala i intervencije Donalda Trampa. Više o tome OVDE.

00:55 - Dobra vam noć i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu između SAD i Belgije. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Sijetla.