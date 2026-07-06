Najgore je prošao bivši centar Partizana Tajrik Džons (29), dok je ozbiljna sankcija izrečena i Kendriku Nanu (30). Neredi su izbili odmah po završetku odlučujuće utakmice za titulu. Najpre je došlo do verbalnog sukoba i koškanja među igračima na parketu, da bi se tenzije potom prenele u hodnike dvorane "Mira i prijateljstva", gde je situacija umalo prerasla u ozbiljan fizički obračun. U centru dešavanja našli su se Tajrik Džons i Kendrik Nan, koje su saigrači, članovi stručnih štabova i obezbeđenje jedva uspeli da razdvoje.

Najveću cenu zbog svega platio je upravo Džons. Disciplinska komisija suspendovala ga je na sedam utakmica, uz novčanu kaznu od 54.000 evra. U obrazloženju odluke navedeno je da je kažnjen zbog ponovljenog nesportskog ponašanja, uvredljivih postupaka i pokušaja fizičkog obračuna kojim je narušen ugled takmičenja.

Tajrik Džons i Nan

Ni Kendrik Nan nije prošao bez posledica. Bek Panatinaikosa dobio je suspenziju od dve utakmice, uz finansijsku kaznu od 4.000 evra zbog učešća u verbalnom sukobu nakon završetka meča.

Pored pojedinaca, ozbiljno su sankcionisani i klubovi. Olimpijakosu i Panatinaikosu oduzeta su po dva boda za narednu sezonu nacionalnog prvenstva, dok će oba velikana morati da plate i po 150.000 evra. S obzirom na sistem bodovanja u grčkom šampionatu, gde pobeda donosi dva boda, a poraz jedan, ovakva kazna predstavlja značajan hendikep već na startu prvenstva. 

Ranije izrečena kazna igranja jedne utakmice bez prisustva publike ostaje na snazi za oba kluba, a sada su joj pridodate i disciplinske mere koje je donela liga. Time je kompletiran postupak koji je usledio nakon odluka grčkog Komiteta za sprečavanje nasilja u sportu.

Tajrik Džons i Nan

Tokom istrage razmatrana je i uloga Matijasa Lesora. Olimpijakos je tvrdio da je francuski centar učestvovao u incidentu i da je odgurnuo, pa čak i udario policijskog službenika. Međutim, prikupljeni dokazi nisu potvrdili te navode, zbog čega je Lesor oslobođen svake odgovornosti.

Bez kazne je prošao i Džerijan Grant. Iako se našao među igračima koji su bili u gužvi na parketu, disciplinski organi zaključili su da njegovo ponašanje nije predstavljalo osnov za suspenziju ili novčanu sankciju. 