Najgore je prošao bivši centar Partizana Tajrik Džons (29), dok je ozbiljna sankcija izrečena i Kendriku Nanu (30). Neredi su izbili odmah po završetku odlučujuće utakmice za titulu. Najpre je došlo do verbalnog sukoba i koškanja među igračima na parketu, da bi se tenzije potom prenele u hodnike dvorane "Mira i prijateljstva", gde je situacija umalo prerasla u ozbiljan fizički obračun. U centru dešavanja našli su se Tajrik Džons i Kendrik Nan, koje su saigrači, članovi stručnih štabova i obezbeđenje jedva uspeli da razdvoje.

Najveću cenu zbog svega platio je upravo Džons. Disciplinska komisija suspendovala ga je na sedam utakmica, uz novčanu kaznu od 54.000 evra. U obrazloženju odluke navedeno je da je kažnjen zbog ponovljenog nesportskog ponašanja, uvredljivih postupaka i pokušaja fizičkog obračuna kojim je narušen ugled takmičenja.

Ni Kendrik Nan nije prošao bez posledica. Bek Panatinaikosa dobio je suspenziju od dve utakmice, uz finansijsku kaznu od 4.000 evra zbog učešća u verbalnom sukobu nakon završetka meča.

Pored pojedinaca, ozbiljno su sankcionisani i klubovi. Olimpijakosu i Panatinaikosu oduzeta su po dva boda za narednu sezonu nacionalnog prvenstva, dok će oba velikana morati da plate i po 150.000 evra. S obzirom na sistem bodovanja u grčkom šampionatu, gde pobeda donosi dva boda, a poraz jedan, ovakva kazna predstavlja značajan hendikep već na startu prvenstva.

Ranije izrečena kazna igranja jedne utakmice bez prisustva publike ostaje na snazi za oba kluba, a sada su joj pridodate i disciplinske mere koje je donela liga. Time je kompletiran postupak koji je usledio nakon odluka grčkog Komiteta za sprečavanje nasilja u sportu.

Tokom istrage razmatrana je i uloga Matijasa Lesora. Olimpijakos je tvrdio da je francuski centar učestvovao u incidentu i da je odgurnuo, pa čak i udario policijskog službenika. Međutim, prikupljeni dokazi nisu potvrdili te navode, zbog čega je Lesor oslobođen svake odgovornosti.

Bez kazne je prošao i Džerijan Grant. Iako se našao među igračima koji su bili u gužvi na parketu, disciplinski organi zaključili su da njegovo ponašanje nije predstavljalo osnov za suspenziju ili novčanu sankciju.