Već je predstavljen Mustafa Fal, dok bi sada Žoc još jednog centra u svom klubu. Kako prenose grčki mediji, on bi hteo da dovede Džoela Bolomboja iz Zvezde!

Džoel Bolomboj je stigao u Zvezdu na veoma mala vrata iz Olimpijakosa, u početku je bio predviđen da bude i rezerva, ali je onda neverovatnim igrama kupio sebi mesto u prvoj petorci, pa je zaradio i bogati ugovor u crveno-belom.

Skandirali su mu navijači Crvene zvezde, dok je Bolomboj uvek imao reči hvale o Zvezdi.

Međutim, povrede su dosta uticale na njegove partije, pa je tako u Evroligi u toku prošle sezone odigrao 15 utakmica, a u proseku je igrao 14 i po minuta i imao je 5.5 poena i 4.5 skokova.

Sada je navodno Panatinaikos zainteresovan da ga dovede u svoje redove.