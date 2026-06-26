Nekadašnji centar Crvene zvezde Emanuel Teri novi je košarkaš turskog Trabzona.

Teri se tako vraća u evropsku košarku nakon jedne sezone koju je proveo u japanskim Kavasaki Brejv Tanderima.

Pre toga je takođe bio u Turskoj, pošto je po sezonu proveo prvo u Manisi, a zatim u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića.

Ovdašnja publika ga najviše pamti po kratkom boravku u Crvenoj zvezdi 2020. godine, kada je stigao ka zamena za Lendrija Noka, koji tada prvobitno nije prošao lekarske preglede. Ipak, Teri se nije pokazao dobro za evroligaški nivo i bio je poprilično ograničen, te je uglavnom mogao da poentira samo iz pik igre.