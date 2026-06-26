Bešiktaš je uspeo da dobije pozivnicu koju je sanjao! Evroliga je zvanično objavila da će istanbulski tim zameniti Monako u sledeće sezone, što je izazvalo oduševljenje kod navijača turskog tima.

Ali, čini se da im je danas srećan dan, jer kako prenosi Semih Tuna sa Eurohoopsa, selektor reprezentacije Srbije neće menjati sredinu.

Navodno je veoma blizu da se dogovori sa Bešiktašem i da potpiše novi ugovor sa klubom gde je postao legenda.

Alimpijević bi trebalo, prema ovim napisima, da stavi paraf na dvogodišnju saradnju sa dosadašnjim klubom.