Dušan Alimpijević je produžio saradnju sa Bešiktašom. Selektor Srbije je potpisao novi dvogodišnji ugovor do kraja sezone 2027/28.

- Nastavljamo zajednički put sa našim glavnim trenerom Dušanom Alimpijevićem. Otkako je preuzeo ekipu u sezoni 2023/24, osvojio je poverenje i podršku naše zajednice, a uvereni smo da ćemo zajedno ostvariti velike uspehe. Zbog toga je potpisao novi ugovor koji će važiti do kraja sezone 2027/28. Želimo Dušanu Alimpijeviću mnogo uspeha u nastavku zajedničkog rada - navode u saopštenju iz kluba.

Alimpijević je sa Bešiktašom prošle sezone stigao do finala Evrokupa, a naredne takmičarske godine će sa ovim timom igrati u Evroligi.