Reprezentativac Obale Slonovače Met Kostelo više nije košarkaš Valensije, saopštio je danas španski klub.

Kostelo (32) je prethodne dve godine bio član Valensije i njemu je istekao ugovor sa španskim klubom.

Reprezentativac Obale Slonovače je u sezoni 2025/26 u Evroligi prosečno beležio 6,2 poena i 3,8 skokova, dok u španskom prvenstvu imao učinak 7,4 poena i 4,1 skok.

Kostelo je tokom karijere igrao još i za San Antonio, Avelino, Gran Kanariju i Baskoniju.

Valensija je prošle sezone osvojila prvenstvo i Superkup Španije, a igrala je u polufinalu Fajnal-fora Evrolige.