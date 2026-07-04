Nikola Mirotić i Monako – kombinacija koja nije donela očekivano. Svakako da se titula francuskog šampiona piše, ali definitivno da zajedno nisu dodatakli vrhove o kojima su maštali. Finansijska turbulencija je dodatno učinila da razlaz postane logičan sled događaja. Nova destinacija za Mirotića je sada pitanje na koje mnogi traže odgovor.

Pisalo se da je Bahčešehir jedna od opcija, pogotovo nakon dolaska Saše Đorđevića, ali crnogorskom košarkašu neće manjkati ni evroligaških ponuda. Najglasnija je za sada Valensija, koja je pretrpela mnogo odlazaka iz kluba, na čelu sa Pedrom Martinezom.

Zato će morati da menja, a Mirotić se vodi kao domaći igrač, jer ima španski pasoš, jer je, kao što je dobro poznato, igrao za njihovu reprezentaciju.

Dodatan razlog da bude zanimljiv Valensiji, koji će biti potrebni domaći igrači, jer trenutno ima roster od samo osam igrača. Čeka se Ti Džej Šorts, koji je načelno pristao, a operacija Mirotić počinje.