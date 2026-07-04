Aktuelni svetski šampion bio je veliki favorit, ali je do plasmana u osminu finala stigao tek posle iscrpljujuće borbe, pošto su uporni rivali dva puta stizali prednost "gaučosa".

-Ovo je za sve koji su govorili da smo dobili lak žreb. Zaslužili smo pobedu i prolaz dalje, ali bila je to izuzetno teška utakmica - rekao je Skaloni.

Argentina je očekivala mirnije veče, ali su Zelenortska ostrva pokazala da razlika u kvalitetu na papiru ne mora ništa da znači. Posebno je bilo dramatično kada je levi bek Sidni Lopes Kabral fantastičnim udarcem pogodio gornji ugao i doneo novo izjednačenje u produžetku.

-Samo sam želeo da se utakmica završi. Videli ste kakav su gol postigli. Uvek sam oprezan. Bio sam mirniji nego što je delovalo sa strane. Svi su mislili da će ovo biti laka utakmica, ali mi smo znali da neće - istakao je Skaloni.

Selektor Argentine priznao je da su njegovi igrači platili visoku cenu plasmana u narednu rundu.

-Momci su završili utakmicu potpuno iscrpljeni. Ima prostora za napredak, ali su pokazali karakter i otpornost. Produžeci su uzeli danak, bilo je previše minuta, pojavili su se i grčevi. Međutim, kada igraju srcem, mogu da prevaziđu svaku prepreku - naglasio je Skaloni.

Na pitanje da li je uloga velikog favorita predstavljala dodatni pritisak za njegov tim, selektor je odgovorio odrično.

-Ne. Najveća vrednost ove ekipe je to što nikada ne odustaje. Ovi momci stalno napadaju i igraju svim srcem. Mislim da smo odgovorili izazovu. Teren je bio neobičan, lopta nije išla kako smo navikli, ali to nije izgovor - rekao je Skaloni.

Na kraju je selektor Argentine istakao da je upravo ovakva utakmica najbolje opisala mentalitet njegove reprezentacije.

-Šta znači biti Argentinac? Znači patiti. Zelenortska ostrva su dala 200 odsto svojih mogućnosti, a u fudbalu to često briše razliku u kvalitetu. Naši navijači najbolje razumeju da Argentini ništa nikada ne dolazi lako. Ovaj dres ima nešto posebno. Idemo dalje i siguran sam da ćemo posle ovoga biti još jači - zaključio je Skaloni.