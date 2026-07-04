Legendarna američka teniserka, Serena Vilijams izgubila je u singlu na velikom povratku na Vimbldonu od Maje Džoint u tri seta i mnogi su se obradovali činjenici da će pored toga ipak nastupiti i sa sestrom Venus u dubl konkurenciji.

Međutim, danas su stigle tužne vesti, pošto je Serena Vilijams na svom nalogu na Instagramu objavila kako se povlači sa Vimbldona i u dubl konkurenciji, a pored toga je objavila špriceve pune čudne tečnosti, za koje je objasnila da je u pitanju supstanca koja se skupljala u njenim kolenima.

To joj je stvaralo probleme tokom kretanja, pa je na kraju Serena morala da odustane. Poslala je poruku svim navijačima putem ove društvene mreže i objasnila je šta joj se sve dešavalo nakon poraza od Australijanke.

- Razbijeno mi je srce zbog činjenice da moram da se povučem u dublu. To što sam se ponovo vratila je pravi poklon i šansa da zaigram sa Venus još jednom mi je značila sve na ovom svetu. Uradila sam sve što sam mogla da budem spremna, ali nažalost moje koleno nije bilo spremno da se takmiči - rekla je Serena, pa je dodala:

- Veoma sam zahvalna direktoru turnira, Džejmiju Bekeru, kao i celom timu, koji mi je dao šansu da igram ovde. Hvala navijačima na neverovatnoj podršci i što je ovaj povratak za mene bio veoma značajan. Sve što mogu da kažem jeste da ostanete u toku sa tim što radim.

Slika špriceva pokazuje tečnost koju su izvadili iz mog kolena nakon meča singlova. Auh! Dobre vesti su da moje koleno ne bi trebalo da otiče i sakuplja toliko tečnosti ponovo. Loše vesti su, koliko se god trudila, nisam mogla da se spremim za dublove - napisala je Serena Vilijams.