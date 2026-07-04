FK Vojvodina predstavlja novi dres za sezonu 2026/27, spoj klupske tradicije, istorije Novog Sada i savremenog dizajna.

Na prvi pogled prepoznatljiv, inspirisan garniturom belo-crvenih dresova iz 1922. godine, kada je zvanično odlučeno da Vojvodina nosi opremu po uzoru na prašku Slaviju. Na drugi pogled, dres otkriva priču sačinjenu od simbola grada i kluba, pažljivo utisnutih u svaki njegov detalj.

Na grudima fudbalera Voše od ove sezone nalaziće se silueta Svetozara Miletića, kao omaž velikanu koji je obeležio istoriju Novog Sada, upravo u godini kada se obeležava 200 godina od njegovog rođenja. Lik Miletića utkan je u belu polovinu dresa, preko dela koji igrači nose na srcu, kao podsetnik da je FK Vojvodina neraskidivo povezana sa gradom iz kog je ponikla i čije vrednosti predstavlja već više od jednog veka.