Nigerijski fudbaler Dejvid Ankej novi je igrač Železničara, saopštio je danas klub iz Pančeva.

Ankej (24) je sa Železničarom potpisao trogodišnji ugovor. On je u pančevački klub došao iz Đenove za 500.000 evra, što je novi rekord Železničara po pitanju kupovine igrača.

- Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas upoznam i spreman sam da dam svoj maksimum za ovaj tim i za ovaj grb. Želim da budem najbolja verzija sebe u ovom klubu, da pomognem ekipi da napreduje i da kroz to napravim sledeći korak u svojoj karijeri. Kao 18-godišnjak bio sam u Crvenoj zvezdi nekoliko nedelja, ali sam odlučio da odem u švedski Hamarbi. Tamo sam započeo evropsku karijeru - rekao je Ankej.

Nigerijski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Hamarbi, Hamam, Šerif, Rapid iz Bukurešta, Entelu i kiparsku Krasavu.

Ankej je četvrto pojačanje Železničara ovog leta posle Bilija Džija, Nemanje Zarića i Mamanea Amadua Saba.

Železničar će u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije 18. jula igrati na svom terenu protiv Radničkog Niša.

Ekipu iz Pančeva krajem jula očekuje dvomeč protiv Brage u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.