Dogovoreno je da otkaz dobije Julijan Nagelsman, a dolazak trofejnog trenera Borusije i Liverpula je, kako se čini, formalnost.

Klop je prekinuo tišinu i javno izrazio spremnost da postane selektor Elfa umesto Nagelsmana posle debakla na Svetskom prvenstvu i ispadanja od Paragvaja u šesnaestini finala.

-Pre otprilike dve godine napustio sam Liverpul i rekao da mi nedostaje energije za novi izazov ili da nastavim još jednu godinu u Liverpulu. Sada se osećam potpuno oporavljeno, napunio sam baterije i spreman sam, rekao je Klop za jednu televiziju.

Za Klopa, trenutak u kojem ga je Fudbalski savez Nemačke (DFB) kontaktirao da preuzme vođstvo reprezentacije nije savršen jer je i dalje pod ugovorom sa Red Bulom, ali je ipak "bolji nego ikada pre", kada je imao ponude iz Nemačke i drugih zemalja, jer je povratio energiju.

-Oliver Mintcaf će mi dati zeleno svetlo za njegov odlazak, njemu je nemački fudbal uvek na prvom mestu. Veoma je otvoren za ovaj razgovor.

Nemački fudbal je na prekretnici i nema sumnje da Klopa čeka težak zadatak.

Potpuno jasno da odgovornost ne leži isključivo na selektoru, daleko od toga. Razgovori su usmereni i na budućnost nemačkog fudbala, problemi ne zavise od ličnosti Nagelsmana. Nemačka je na nekoj vrsti prekretnice. Moramo duboko da promenimo mnoge stvari. Da li ću na kraju ja preuzeti funkciju, ili neko drugi, ne menja činjenicu da su te transformacije neophodne, završio je Klop.

Nemačku čeka Liga nacija na jesen i mečevi sa Srbijom, Holandijom i Grčkom.