Fudbalski savez Nemačke saopštio je danas da je imenovao Jirgena Klopa za novog selektora seniorske reprezentacije.

Kako prenosi "Bild", Klop će sa rukovodstvom nemačkog saveza potpisao ugovor do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine.

Klop (59) je tokom karijere vodio Majnc, Borusiju Dortmund i Liverpul, a tri puta je proglašen za najboljeg trenera Nemačke.

Nemački trener je sa Liverpulom 2019. postao šampion Evrope i vodio je ekipu u još dva finala Lige šampiona 2018. i 2022. Engleski klub je pod njegovim vođstvom 2020. osvojio prvu titulu u domaćem prvenstvu posle 30 godina.

Klop je sa Borusijom dva puta bio šampion Nemačke i vodio je klub u finalu Lige šampiona 2013. godine.

On će na klupi Nemačke zameniti Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon eliminacije od Paragvaja u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.