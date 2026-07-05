Da će Klop biti naslednik Julijana Nagelsmana na klupi četvorostrukog prvaka sveta, spekulisalo se prethodnih dana, a to potvrđuje i saznanje fudbalskog insajdera Fabricija Romana, koji u nedelju piše o postignutom dogovoru dve strane - FS Nemačke i bivšeg trenera Liverpula.

"Here we go", napisao je Romano svoj dobro poznati slogan koji najavljuje realizaciju svakog velikog transfera i obavljenog posla u fudbalskom svetu.

Nemačka iza sebe ima vrlo loš nastup na svetskom prvenstvu, eliminisana je u 1/16 finala od Paragvaja, što je bio veliki udarac i potpuni neuspeh za fudbalsku naciju kakva je Nemačka.

Nešto je radikalno moralo da se promeni, pa je ceh ekspresno platio Nagelsman kome je uručen otkaz.

Nemci nisu želeli više ništa da eksperimentišu i išli su na sigurno sa izborom novog selektora. Brzo su postigli dogovor sa Klopom, proverenim imenom koji će tako prvi put sesti na klupu ovog nacionalnog tima.

Klopu sada preostaje da se dogovori sa kompanijom Red Bul sa kojom ima ugovor na poziciji šefa fudbalskih operacija.

Navodno, Red Bul mu neće praviti probleme i već je u potrazi za novim imenom.

Za Klopa će to biti četvrti posao u trenerskoj karijeri, ali i prvi selektorski. Prethodno je radio sjajne stvari u Majncu, Borusiji Dortmund i Liverpul.

"Enfild" je napustio 2024. godine.