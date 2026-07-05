Aleksander Bublik je ušao u istoriju Vimbldona na meču protiv Frensisa Tijafoa u subotu tako što je osvojio gem za 38 sekundi!

To je drugi najbrže dobijen gem u istoriji Vimbldona. Prvi je Goran Ivanišević koji je dobio gem za 28 sekundi u finalu 1998. godine protiv Pita Samprasa.

Ivanišević je izgubio to finale od Samprasa rezultatom 6:7(2), 7:6(9), 6:4, 3:6, 6:2.

Što se Bublika tiče, on je pobedio Tijafoa u trećoj rundi Vimbldona u pet setova i to rezultatom 4:6, 7:6(5), 7:6(11), 4:6, 6:3.

Sledeći rival mu je još jedan Amerikanac Tejlor Fric.