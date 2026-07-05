Klub se oprostio od nekadašnjeg igrača, trenera i sportskog direktora emotivnom porukom, ističući da je reč o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u klubu sa stadiona El Molinon.

Dijaz Novoa ostao je upisan kao trener sa najviše utakmica na klupi Sportinga. Tokom svoje bogate karijere vodio je ekipu na čak 284 zvanična meča, uključujući nastupe u Primeri, Kupu kralja, Kupu UEFA i Liga kupu.

Pod njegovim vođstvom Sporting je igrao finale Kupa kralja 1982. godine, a klub je čak tri puta izborio plasman u evropska takmičenja, što je obeležilo jednu od najuspešnijih era u istoriji tima tokom osamdesetih godina.

Njegova povezanost sa Sportingom trajala je decenijama. Bio je deo kluba i kao fudbaler, a kasnije se vraćao u različitim ulogama. Godine 1997. postao je sportski direktor, a poseban trag ostavio je u čuvenoj fudbalskoj akademiji Mareo, gde su ga brojne generacije mladih igrača pamtilе kao velikog učitelja i autoritet.

Osim Sportinga, tokom trenerske karijere vodio je i Seltu, Real Burgos, Espanjol i Malagu, a u dva navrata bio je i selektor reprezentacije Asturije.

Sporting iz Hihona oprostio se od Novoe zvaničnim saopštenjem:

- Real Sporting iz Hihona izražava duboko žaljenje zbog smrti Hozea Manuela Dijaza Novoe u 82. godini života.

Novoa, bivši fudbaler, trener i sportski direktor našeg kluba, nezamenljiva je figura u istoriji Sportinga. Trener koji je najviše puta vodio naš tim i čovek koji je bio deo mnogih najslavnijih trenutaka kluba. Njegovo nasleđe na stadionu El Molinon i u fudbalskoj školi Mareo živeće zauvek. Takođe je trenirao klubove poput Selte, Real Burgosa, Espanjola i Malage, a bio je i selektor reprezentacije Asturije.Klub izražava saučešće porodici, prijateljima, bivšim saigračima i svim njegovim bližnjima. Počivao u miruž - naveli su u saopštenju.

Ova tužna vest za španski fudbal dolazi pred meč osmine finala Svetskog prvenstva u kojem se sastaju Španija i Portugal. Ta utakmica na programu je u ponedeljak od 21 sat.