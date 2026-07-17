Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspeo da osvoji Vimblodn, pošto je u polufinalu sa 3:0 izgubio od Janika Sinera.

Očekivalo se da Novak pruži jači otpor Italijanu, ali jednostavno nije imao snage za tako nešto. Đoković je ove godine uspeo da pobedi Janika u polufinalu Australijan opena, da bi onda u finalu izgubio od Karlosa Alkaraza.

I pored činjenice da se nalazi u 40. godini života, Srbin je još uvek konkurentan na najvećoj pozornici. Novinare u SAD zanimalo je da li Đoković uopšte razmišlja o svojim godinama, kada je već takva situacija u svetskom tenisu.

- Razmišljam o tome da igram sjajan tenis, ako ne razmišljam o godinama, onda me ljudi podsećaju, a ako me oni ne podsećaju, onda me telo podseti. Koristim svaku i najmanju šansu da mogu da se takmičim na elitnom nivou sa mladim momcima. Telo drugačije reaguje i to je biologija. Napori 20-godišnje karijere nose svoj danak i potrebno mi je vreme da se oporavim - rekao je Đoković u studiju CBS-a u Njujorku.

Srpski teniser je objasnio i kako je na njega uticalo maratonsko četvrtfinale koje je igrao protiv Feliksa Ože-Alijasima. Bio je to meč koji je trajao pet sati i 15 minuta.

- Posle četvrtfinala od pet sati i 15 minuta nisam mogao da se oporavim za polufinale i nisam bio svež koliko sam hteo da budem. Ne bih da umanjim pobedu Janika Sinera, niti da mu bilo šta oduzmem. Samo sada stvari stoje drugačije - objasnio je Novak.