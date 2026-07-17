Ognjen Vranješ je gostovanjem jednom podkastu privukao veliku pažnju. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine je govorio o brojnim temama, a dotakao se i odnosa sa imenjakom Ognjenom Ožegovićem, sa kojim je prekinuo svaki kontakt nakon njegovog prelaska u Partizan.

- Ja sam s Ožegovićem bio dobar. On je bio u Zvezdi, prošao je, ja mislim, sve mlađe kategorije Zvezde. I stvarno sam bio dobar sa njim. Kad je otišao u Partizan, on je meni slao slike s onim "ton" ko Zvezda, s palcima Zvezde, navijačke pesme Zvezde... ja to sve poštujem i volim, svaka čast - počeo je Vranješ i dodao:

- Ali brate, ja ne volim to. Kad je on potpisao za Partizan, posle par meseci, nikad se u životu do dana današnjeg više nisam čuo s njim. Ne možeš da budeš najveći grobar brate, to ne volim. Poštujem, otišao si, svaka čast brate, j****a. Treba da obezbediš ženu, dete, roditelje. Boriš se, šta ćeš.

Vranješ naglašava da razume egzistencijalnu stranu fudbala, ali ne i promenu identiteta preko noći.

- Ne mogu ja sad da budem najveći grobar j****e, ili ja sad da odem u Olimpijakos pa da budem najveći... Ne može brate, ne ide - zaključio je Vranješ, koji je svojevremeno igrao za AEK.