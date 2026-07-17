Liverpul je nije naveo na koliko godina je potpisan novi ugovor, a prethodni je isticao 30. jula 2028.



- Ovo je za mene jedan od najdražih trenutaka u karijeri, mogu reći da je ovo među prva tri. Jedva čekam da nastavim dalje. Jednostavno sam srećan što sam ovde, kao što sam mnogo puta i rekao. Mislim da mogu još bolje, to me je guralo još od detinjstva - nikada nije bilo dovoljno. I sada mislim isto. Kada sam potpisao prvi put, rekao sam da želim da osvojim sve, naravno i Ligu šampiona - rekao je Soboslaj.

Mađarski fudbaler je u Liverpul došao 2023. godine, a na 147 utakmica zabeležio je 28 golova i 26 asistencija, ima jednu osvojenu Premijer ligu.

Soboslaj je tokom karijere igrao još i za Liefering, Salcburg i Lajpcig.

Liverpul će 23. avgusta gostovati Njukaslu u prvom kolu Premijer lige.