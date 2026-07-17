Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas u Severnoj Irskoj otvaraju novu evropsku sezonu protiv ekipe Larna.

Kladionice su objavile kvote za ovaj duel i čini se da ne misle da crveno-bele čeka lak zadatak na Inver parku.

Zvezda jeste favorit, ali ne baš apsolutni. Tako je kvota na šampiona Srbije 1.53, na nerešen ishod 3.85, dok pobeda domaćina stoji na kvoti 5.

Bukmajkeri su očigledno mišljenja da će crveno-beli morati da se pomuče ne bi li došli do trijumfa u gradiću nedaleko od Belfasta.