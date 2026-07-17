Srpski fudbaler Nemanja Radonjić dospeo je u centar pažnje ljubitelja fudbala širom sveta zbog svog komentara na račun Lionela Mesija.

Radonjić, veliki fan Kristijana Ronalda, prokomentarisao je šanse Mesija da osvoji Zlatnu loptu za 2026. godinu.

Na društvenim mrežama se isprofilisalo nekoliko kandidata za ovu prestižnu nagradu, koju glasovima dodeljuju treneri, igrači i novinari iz svih delova sveta.

Mesi, koji ih ima ukupno osam u svojoj kolekciji, najveći je favorit da osvoji i devetu, posebno ukoliko osvoji Svetsko prvenstvo.

Na poznatoj Instagram stranici "433" Radonjić je među prvima objavio komentar koji je za kratko vreme sakupio preko 30.000 "lajkova".

- Već je ukrao četiri, peta bi bila baš previše - napisao je Radonjić i izazvao lavinu komentara i diskusiju među fudbalskim fanovima.

Pored Mesija, najviše šansi se daje Laminu Jamalu, njegovom direktnom protivniku u finalu Mundijala, kao i Hariju Kejnu koji će se u subotu protiv Francuske boriti za treće mesto.