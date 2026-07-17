Dva dana pred finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine, u Njujorku situacija nije baš sjajna.

U zapadnim delovima države Njujork kvalitet vazduha je danas ocenjen kao “veoma nezdrav”, dok je u širem području grada Njujorka vazduh označen kao “nezdrav”.

Njujork je juče produžio planove za vanredne situacije izazvane visokim temperaturama i aktivirao protokole za vanredne situacije vezane za kvalitet vazduha, obezbedivši stotine rashladnih centara i KN95 maski širom grada.

U grad se spustio smog od kog je smanjena vidljivost.