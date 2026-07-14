Amerikanac Ismail Elfat biće glavni sudija polufinala Mundijala između Engleske i Argentine, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Amerikancu marokanskog porekla biće to četvrti meč na turniru, nakon što je prethodno sudio duele grupne faze Holandija - Japan i Urugvaj - Španija, kao i meč osmine finala Norveška - Brazil.

On je pre četiri godine u Kataru bio četvrti arbitar u finalu između Francuske i Argentine, a do sada je četiri puta sudio Lionelu Mesiju i svaki put je omaleni fudbaler izlazio kao pobednik, što je posebno razbesnelo Engleze.

Pomagaće mu sunarodnici Kori Parker i Kajl Etkins, dok je uloga četvrtog sudije pripala Italijanu Mauriciju Marijaniju.

Utakmica između Engleske i Argentine igra se sutra od 21 sat u Atlanti.