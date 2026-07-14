Deklan Rajs se oseća mnogo bolje i spreman je za polufinale Mundijala protiv Argentine, prenosi Skaj sport.
 
Kako se navodi, standardni engleski vezista, koji je zbog stomačnih problema protiv Norveške u četvrtfinalu odigrao samo 45 minuta, biće na raspolaganju selektoru Tomasu Tuhelu.
 
Kao i protiv Norvežana njegova minutaža biće srazmerna tome kako se bude osećao.
 
Utakmica između Engleske i Argentine igra se sutra od 21 sat u Atlanti. 
 