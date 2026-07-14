Treći put u tri godine na tri različita turnira očekuje nas veliki derbi. Španci i Francuzi odmeriće snage u polufinalu Mundijala, a u protekle dve „crvena furija“ ostvarila je dve pobede.

Prvo u polufinalu EP (2:1), potom i u polufinalu Lige nacija (5:4).

Da su ga Španci optimisti, govori i izjava Lamina Jamala:

- Francuska treba da nas se plaši, već smo je ranije eliminisali!

Reči španskog vunderkinda dovele su do toga da varniči na sve strane. Jamal voli da podgreje atmosferu pred velike utakmice. Nemoguće je ne dotaći se i ne osvrnuti se na izrečeno, odmah je Ibrahima Konate upitan da prokomentariše.

- Može da priča šta god hoće… Ne, ne, nema straha, ne treba nikoga da se plašimo, već da ostanemo skromni i ne upadnemo u tu zamku, naročito ne u ovoj fazi takmičenja - rekao je Ibrahima Konate, i nastavio u istom tonu:

- Iskreno, ne slušamo šta se priča. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, pa ćemo na kraju utakmice videti ko će pobediti. Ne nameravaju Francuzi da se usredsrede samo na Lamina Jamala, iako bi po njih mogao da bude ogromna pretnja.

- Ne razmišljamo samo o tome kako da zaustavimo Lamina. Španija je izuzetan tim, ima mnogo individualnog talenta. Ali cilj nije da se fokusiramo isključivo na jednog igrača, jer ceo tim može da nam nanese štetu. Napadačka igra im je prilično izuzetna. Biće potrebno uložiti kolektivni napor, od napada i veznih igrača preko odbrane, pa i do samog Menjana. Zaista su neverovatni.

Znaju i kako da relaksiraju atmosferu dok čekaju meč:

- Opasni smo! Opasni! Imamo sposobnost da se prebacimo. Dan ranije na treningu se zadirkujemo, ima smeha i atmosfera je opuštena, mada smo i dalje ozbiljni. Ali kada dođe utakmica i kada smo u autobusu, vidi se da je svaki igrač u pobedničkom modu. Imamo zajednički cilj - zaključio je Ibrahima Konate.

Počinje Due, vraća se Čuameni



Kada je reč o selekciji „trikolora“, koja želi u finale kao i pre četiri godine u Dohi, „Lekip“ se posebno bavi temom borbe za mesto na levom boku. Za to mesto u startnih 11 bore se igrači PSŽ Dezire Due i Bredli Barkola.

Čuveni francuski list najavljuje da je pred okršaj sa Španijom Due bliži mestu u početnom sastavu posle odlične partije protiv Maroka.

Upravo bi Due trebalo da se priključi Oliseu, Dembeleu i Mbapeu, za koje svi očekuju da budu na terenu od prvog minuta.

„Lekip“ veruje i da će se u startnoj postavi naći Čuameni, a to znači, klupa za Konea. Ipak, „Lekip“ je stavio malu ogradu, Čuameni će biti starter ako se zaista u potpunosti oporavio od povrede.

Neka rasizam izgubi

Premijer Španije Pedro Sančez pobesneo je zbog komentara nekadašnjeg premijera Marijana Rahoja, koji je na rasnoj osnovi uvredio reprezentaciju Francuske.

Njegovo mišljenje ocenjeno je kao rasističko, a oglasio se na mreži X.

Sančez je oštro reagovao na „ksenofobične izjave“ prethodnika.

-Neki ljudi i dalje mere druge po mestu rođenja i boji kože. Drugi ljude mere po doprinosu svojoj zemlji i želji da doprinesu. Igrajući fudbal, brigom o starijima, pokretanjem biznisa - napisao je Sančez, i nastavio:

-Španija pripada onima koji je vole i koji žele da ona živi. Ne onima koji druge vređaju ksenofobnim izjavama. Francuska, sastaćemo se u polufinalu, neka pobedi bolji tim i neka rasizam izgubi - dodao je Sančez.