Golman reprezentacija Norveške Erjan Niland, rešio je da se javno oglasi posle sukoba sa Nejmarom. Susret u osmini finala u kojem je Brazil poražen 2:1, bio je pun tenzija, a posebno se govorilo o burnoj reakciji Nejmara. Čitav incident dogodio se u nadoknadi vremena, kad je Norveška bila na korak do istorijskog uspeha, pa je nekoliko dana kasnije golman "vikinga" rešio da se javno oglasi i izvini Nejmaru.

- Bez obzira na rivalstvo, ja sam tvoj fan. Oprosti, legendo - kratko je napisao Norvežanin uz fotografiju na kojoj je jasno vidi nezadovoljstvo Nejmara u završnici meča na Mundijalu.

Dvojica igrača razmenila su nekoliko oštrih reči, a Nejmar je pokušao da psihološki uzdrma čuvara mreže neposredno pre izvođenja penala.

- Odbraniću ti - vikao mu je golman

- Jesi siguran? Gde hoćeš da šutiram? - odgovorio mu je Nejmar

Ipak, iskusni Brazilac ostao je smiren sa bele tačke. Sigurno je realizovao jedanaesterac i savladao Nilanda, a onda mu i uzvratio: "Meni nećeš (da obraniš), meni nećeš".