Italijanska fudbalska legenda i novi trener Lacija Đenaro Gatuzo neće žuriti sa angažovanjem novog napadača, pošto želi da se uveri u mogućnosti srpskog fudbalera Petra Ratkova na pripremama za novu sezonu.

Ratkov je u nebeskoplavu stranu Rima došao iz Salcburga početkom godine, ali je na terenu proveo svega 228 minuta.

- Potreban nam je još jedan centralni defanzivac, a i prvo moramo da pogledamo kakva je situacija sa Ratkovom u napadu. On je u prethodnom periodu imao neke poteškoće. Vršimo procene, ali solidna osnova tima je tu - rekao je Gatuzo.

Lacio je prethodno prvenstvo završio na devetom mestu u Seriji A, a u novom ga premijera očekuje 24. avgusta na gostovanju Bolonji.