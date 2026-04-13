Petar Ratkov nije u planovima Lacija i sve je izvesnije da će napustiti "Olimpiko".

Mauricio Sari ne računa na srpskog fudbalera pošto ga nema u planovima za utakmicu 32. kola Serije A protiv Fiorentine. To je peta utakmica u nizu u kojoj bivši fudbaler TSC-a nema minute, a u dosadašnjem delu prvenstva je sakupio 217 minuta.

Situacija je počela da se kristališe još prilikom njegovog dolaska, kada je trener Mauricio Sari na pitanje o novom pojačanju naveo da nema mnogo informacija o igraču. Takva izjava bila je signal da Petar Ratkov nije bio među primarnim željama stručnog štaba.

U nastavku sezone Petar Ratkov je povremeno dobijao priliku sa klupe, ali bez kontinuiteta u nastupima. U poslednjim utakmicama Lacija nije bio deo rotacije, što se poklapa sa periodom u kojem tim traži stabilnost u borbi za plasman na tabeli.

Ratkov je dobrim partijama u Salcburgu obezbedio transfer u Lacio, ali se u Rimu nije snašao.