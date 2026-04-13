Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su Ognjen Dobrić i Džered Batler sa po 14 postignutih poena.



Tajson Karter je postigao i Ebuka Izundu ubacili su po 11 poena, dok je Nikola Kalinić zabeležio devet.

Saša Obradović je odlučio da odmori Kodija Milera Mekintajera u ovom susretu.

U redovima Kluža istakao se Mič Krik sa 22 poena. Ajverson Molinar i Dušan Miletić postigli su po 16 poena, a Fats Rasel je ubacio 14.

Kluž je imao je prednost tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Zvezda serijom 9:0 povela 25:19 posle 10 minuta igre.

Zvezda je u drugoj deonici došla do dvocifrene prednosti pa je na poluvremenu bilo 51:39 za ekipu iz Beograda.

Tim iz Rumunije je u trećoj četvrtini smanjio razliku, a Zvezda je pred poslednji deo meča vodila 66:62.

Domaća ekipa je zadržala vođstvo u četvrtoj deonici i tako došla do nove pobede u takmičenju.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli ABA lige sa 18 pobeda i pet poraza, dok je Kluž na petoj poziciji sa učinkom 13-10.

Crveno-beli će u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige gostovati Partizanu, a prethodno će igrati protiv Reala u Madridu u poslednjem kolu Evrolige.