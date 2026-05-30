Crnogorski borac Vaso Bakočević poražen je u okršaju protiv Hrvoja Sepa, koji je prvi put bio u ringu za profesionalnu MMA borbu.

Vaso Bakočević je jako krenuo u meč, oborio Sepa u sam ugao oktagona i pokušao je da iznudi predaju svog suparnika. Sep se ipak izvukao, a nakon toga je jednim udarcem u jetru oborio rivala.

"Psycho" je pao kao pokošen, a onda je usledila serija udaraca u glavu, pa je na kraju sudija prekinuo meč i proglasio pobednika. Hrvoje je slavio na debiju!

Bakočević sada ima skor 44-25-1, te mu jubilarna 70. borba baš i nije prijala i neće je pamtiti po dobrom.