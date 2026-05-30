Fernandes je na stazi u Muđelu došao do prve pobede u sprintu u karijeri. On je ostvario vreme 19:28.40.



Drugi je bio njegov sunarodnik Horhe Martin iz Aprilije, a treće mesto je pripalo vozaču VR46 tima Italijanu Fabiju di Đanantoniju. Četvrtu poziciju je osvojio Italijan Marko Beceki iz Aprilije, a peto mesto je zauzeo vozač Dukatija Španac Mark Markez.

Beceki je trenutno vodeći u generalnom plasmanu vozača sa 148 bodova, drugi je Martin sa 136, a na trećem mestu se nalazi Đanantonio sa 123.

Glavna trka za Veliku nagradu Italije biće vožena u nedelju od 14 časova.