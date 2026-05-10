Martin je na stazi u Le Manu došao do prve pobede ove sezone nakon što je trku završio za 41.18,001 minut.



Njegov timski kolega Marko Beceki bio je drugoplasirani sa 0,477 sekundi zaostatka, dok je na trećoj poziciji završio vozač Trekhausa Ai Ogura sa 0,874 sekunde iza Martina.

Aktuelni šampion Mark Markez nije vozio zbog preloma stopala koji je zadobio posle pada na sprint trci u subotu.

Beceki je vodeći u generalnom plasmanu sa 128 bodova, drugi je Martin sa 127, a treći Fabio di Đanantonio sa 84.

Naredna trka u Moto GP šampionatu voziće se 17. maja za Veliku nagradu Katalonije.