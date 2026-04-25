Markez je na stazi u Herezu došao do druge pobede ove sezone u sprint trkama vremenom 21.25,651 minut.

Drugi je bio njegov timski kolega Frančesko Banjaja, koji je zaostao 3,050 sekundi iz Markeza.

Vozač Pertamine Franko Morbideli zauzeo je treće mesto sa 7,493 sekunde razlike u odnosu na pobednika sprinta.

Bred Binder je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Fabio di Đanantonio, Raul Fernandez, Fabio Kvartararo, Žoan Zarko i Luka Marini.

Glavna trka Velike nagrade Španije voziće se sutra od 14 časova.

Marko Beceki je vodeći u generalnom plasmanu sa 81 bodom, drugi je Horhe Martin sa 77, a treći Pedro Akosta sa 60.