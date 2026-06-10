U subotu, 13. juna očekuje nas pravi spektakl u Roterdamu!

Srpski kik-bokser, Miloš Cvjetićanin stupa na najvišu scenu GLORY kik-boksinga. Na suočavanju sa Morijem Kromom, Cvjetićanin je imao priliku da upozna i legendarnog Majka Tajsona.

-Jedan jedini. Velika mi je čast što sam upoznao čoveka od kojeg ću uvek učiti - rekao je Srbin.

Posebno zanimljivo je bilo čitati komentare.

-Mnogo je jak kadar kad je legendarni Majk ovde kao neki dobroćudni stric između Miloša i Morija - jedan je od komentara.

Jedno je sigurno, biće više nego zanimljivo.







