Gde je on, tu je i dobra zabave, ali i fantstična tuča. Miloš Cvjetićanin se bori za titulu GLORY šampiona, i to protiv Morija Krome. Srbin se bori za titulu u teškoj kategoriji, a ispred sebe će imati ozbiljnog rivala.

Pre izvesnog vremena pojavila su se dva borca, koja su iskoristila priliku da se suoče jedan protiv drugog - makar pogledima. Stali su u čuveni "fejs-tu-fejs", u prvom susretu pred događaj koji je udaljen manje od dva meseca.

-Rekao sam već jednom, moram da ponovim još jednom, u ringu se krećeš kao Tarzan - rekao je rival, pokušavajući da uvredi našeg ratnika, ali...

Nije imao pojma da Milošu mozak radi mnogo brzo i da će mu odgovoriti u velikom stilu.

-Da, ti ćeš biti moja Džejn (Tarzanova žene) te večeri - "ugasio" ga je Cvjetićanin.

Miloš je već trebalo da se suoči sa Kromom, koji je zbog odstupanja Cvjetićanina (povreda) automatski proglašen pobednikom turnira i novim šampionom teške kategorije, tek četvrtim u istoriji slavne organizacije.

Sada dolazi prilika da se dvoje finalista zaista oprobaju, odnosno odmere snage jedan protiv drugog u borbi koja će zasigurno doneti predstavljati veliki borilački spektakl.

Jedno je sigurno, naš borac radi punom parom i biće potpuno spreman za ovu borbu. Cvjetićanin nije imao sreće, bio je spreman da napravi nešto veliko, ali jednostavno morao je da odustane. Napravio je malu pauzu i sad je spreman za velika dela.

Cvjetićanin je mnogo toga prošao u životu i pravi je primer da nikada ne treba odustati i da čovek ima vremena da se vrati na pravi put ako to zaista želi. U parom sa trenerom Zoranom Bačulovim već je napravio čudo i postao faca u svetu sporta, a svi verujemo da će i ovaj poslednju stepenik uspeti da preskoči.

Cela Srbija je uz Miloš!