Utakmica četvrtfinala Evropske lige u rukometu između Vardarai Monpeljea ostaće upamćena po grubom startu srpskog igrača Uroša Mirkovića, koji je izazvao prekid i burne reakcije na terenu.

Naime, Mirković je u jednom duelu oštro ušao u Francuza Valentana Portu i rukom ga udario u predelu glave, nakon čega je iskusni reprezentativac Francuske završio na parketu i ostao da leži dok mu je ukazivana pomoć.

Porta je u tom trenutku počeo da krvari, a lekarski tim je morao da reaguje na terenu kako bi mu ukazao pomoć. Uprkos težini situacije, sudije su dosudile isključenje od dva minuta za srpskog rukometaša.

Francuski reprezentativac, koji je osvajač svetskog, olimpijskog i evropskog zlata, nakon nekoliko minuta se pridigao sa vidljivim povredama i krvavim licem.