Prema saznanjima "Sport Kluba", Katarina Dangubić je pokidala i prednje ukrštene, ali i zadnje ligamente levog kolena, uz ozbiljno oštećenje meniskusa.

U ponedeljak je nešto slično objavio i novinar Savaš Eskigulek.

-Prema informacijama kojima raspolažemo, Katarina Dangubić je pokidala ligamente kolena - napisao je u objavi.

Ukoliko usledi potpuna rekonstrukcija kolena, Katarinu čeka višemesečna pauza.

Dangubićeva se povredila tokom polufinalne utakmice Lige šampiona između Vakifbanka i Koneljana. Sredinom četvrtog seta je nezgodno doskočila i tom prilikom svom težinom pala preko kolena.

Turski gigant je u prvom saopštenju naveo samo da je medicinski tim počeo sa tretmanima, ali i da se čekaju dalja ispitivanja.

Sada je potvrđeno da je povreda teže prirode...