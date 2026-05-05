Jam Madar je stigao tokom prošle sezone u Hapoel Tel Aviv i učestvovao je u osvajanju Evrokupa.

Ipak, ove sezone nije imao ulogu u timu i odigrao je 15 utakmica svega u Evroligi. U prve dve utakmice plej ofa protiv Real Madrida ušao je sa klupe u jednoj utakmici i odigrao manje od 5 minuta.

Njegov odlazak na leto je izvestan, bio je samo bitno naći ko će preuzeti ugovor od neverovatnih 1,9 miliona dolara godišnje.

Kako prenose izraelski mediji, javio se Madarov bivši klub Hapoel Jerusalim. Ne pišuu da li dolazi da bude zamena za Džereda Harpera kojeg su pominjali kao igrača koji ima ponudu iz Beograda.