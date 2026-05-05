Odlazak Uroša Stevanovića pogodio je jako vaterpolo svet... Iskusni stručnjak imao je mnogo uspeha, ali je rešio da podnese ostavku.

-Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize”, a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam nekada i ja zaslužio najveću čast. Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mesto na Svetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali - rekao je Stevanović.

Uzork svemu ovome je jedna konstatacija novog predsednika VSS, Slobodan Sora.

-Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu. Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom. To nije fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucenjeni da igraju u određenom klubu. Ponavljam, prema sportu to nije fer - rekao je Soro.

Kako je došlo do razlaza, vreme je da Srbija traži novog selektora. Kako "Alo" saznaje, u igri su dva imena. Dve legende našeg vaterpola kandidati su za mesto selektora - Živko Gocić i Vladimir Vujasinović.

I jedan i drugi imaju dobre šanse da zamene Stevanovića i krenu u jedno sasvim novom poglavlje našeg vaterpolo. Jedno je sigurno, ko god sedne na klupu "delfina" čeka ga užasno težak zadatak jer je Stevanović ovaj posao radio sa mnogo uspeha.

