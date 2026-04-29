Na sednici u Beogradu na kojoj je Soro izabran kao naslednik Viktora Jelenića bilo je prisutno 36 od 38 delegata klubova. Bili su prisutni i visoki funkcioneri OKS, MOS i Sekretarijata za sport Beograda. Usvojeni su Izveštaji o radu 2025, Završni račun, kao i izveštaj Nadzornog odbora. Takođe usvojen je finansijski plan VSS i plan aktivnosti za tekuću godinu.



U prvom obraćanju članovima Skupštine Soro je rekao da su klubovi osnov svega.

- Voleo bih da pričam lešpe priče o tome šta treba još da unapredimo, ali moramo da se vratimo nekoliko decenija unazad, da se vratimo, pre svega klubovima. Uvek su klubovi osnov svega. Iz tog sistema dolazi reprezentaciju sa rezultatima. Jedna su stvar rezultati u klubu a druga u reprezentaciji - rekao je Soro.

Istakao je da je ponosan što je deo srpskog vaterpola.

- Rezultati se prave 10-15 godina i tek tad se uživaju plodovi rada. Neće nam biti lako jer poslednjih godina, nemamo sjajne rezultate. Od zlata u Tokiju, imamo prva mesta u Parizu i na Evropskom u Beogradu. Na ostalim takmičenjima smo ispadali ranije, nisu to bili rezultati dostojni renomea našeg vaterpola - dodao je Soro.



Novi predsednik VSS je na kraju rekao da je najvažnije uspostavljenje sistema, a posebno kad je u pitanju struka.

- Struka mora da se vrati u Savez, nama stručni savet ne funkcioniše. Udruženje trenera treba da se uključi što više, dakle sa takvim čvrstim sistemom možemo do rezultata i to je kruna rada - zaključio je Soro.