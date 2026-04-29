Dosadašnji predsednik vaterpolo kluba Novi Beograd i nekadašnji trofejni reprezentativac Slobodan Soro izabran je danas za novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS).

Soro (47) je bio jedini kandidat za predsednika VSS. On je izabran na čelo Saveza na današnjoj izbornoj sednici Skupštine VSS.

Soro je na mestu predsednika zamenio Viktora Jelenića, koji je bio na čelu VSS od aprila 2018. godine.

Za predsednika Skupštine VSS izabran je Marko Avramović, aktuelni generalni sekretar Udruženja vaterpolo trenera Srbije i nekadašnji reprezentativac.

Soro i Avramović su izabrani u narednom četvorogodišnjem mandatu.