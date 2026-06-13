Srpskog borca je nokautirao aktuelni šampion Mori Kroma u trećoj rundi.

Holanđanin poreklom iz Gvineje je pokazao zbog čega je bio favorit pred ovaj okršaj. Od samog starta je napadao Miloša koji je bio prilično stegnut i u trećoj rundi ga je nokautirao.

Cvjetćanin se odmah posle borbe oglasio i sumirao utiske.

- Naravno ljudi, ovo je sport. Nekada pobedite, nekada gubite. Šta god se desi, ne odustajte. Nekada ću možda ponovo pasti, ali ću sigurno da ustanem. Žao mi je za ovu lošu epizodu, ali vratiću se sigurno. Želim da svi verujete u sebe. Samo verujete i bićete nezaustavljivi - poručio je Cvjetićanin i dobio ovacije.