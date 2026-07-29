Trener fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković poveo je 20 igrača na revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Na spisku su: Zoran Popović, Jovan Miladinović, Nemanja Vidojević, Abdul Savadogo, Mirko Milikić, Aleksa Kuljanin, Nikola Đuričić, Jasin Sbai, Nikola Jovanović. Uroš Tegeltija, Abdul Jusif, Janko Jevremović, Sumaila Vasiu, Kristijan Šekularac, Davorin Tošić, Amadu Sabo, Klemon Lerno, Kristijan Čuante, Simao Pedro i David Ankeje.

Duel između Brage i Železničara biće odigran sutra od 21 čas. U prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Pančevu, bilo je 1:0 za Bragu.

Fudbaler Železničara Silvester Džasper nije otputovao sa ekipom u Bragu zbog mogućeg transfera. Kako piše "Mozzartsport", Pančevci su odbili dve ponude za njega. Jednu od Zulte Varegema od 1.000.000 evra, kao i 1.200.000 od Standarda.