Članice Evropske fudbalske unije (UEFA) održaće hitan sastanak kasnije ove nedelje kako bi razgovarale o kontroverznim predlozima Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za prodaju udela u svojim najvećim takmičenjima, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Svih 55 članica UEFA održaće sastanak putem video-konferencije i to će biti prilika da se dogovori dalji plan, a bilo bi iznenađenje da se na sastanku makar ne pokrene pitanje mogućnosti bojkota.

Bi-Bi-Si podseća da je FIFA saopštila da želi da osnuje novu komercijalnu podružnicu koja bi upravljala njenim glavnim takmičenjima, uključujući i SP, a spoljnim investitorima bi bilo omogućeno da kupe vlasničke udele u toj kompaniji. To je izazvalo bojazan da će privatni investitori dobiti preveliki uticaj na ta takmičenja, iako FIFA tvrdi da će na taj način biti obezbeđeno više novca za raspodelu fudbalskim savezima širom sveta.

UEFA je u utorak osudila taj predlog i ocenila da je "pređena granica". Članice UEFA čine samo deo članstva FIFA, koje broji 211 saveza, ali njeni savezi daju jedne od najboljih reprezentacija.

- UEFA je svesna da bi svako takmičenje koje bi FIFA organizovala imalo znatno manju vrednost ukoliko u njemu ne bi učestvovale njene članice - naveo je Bi-Bi-Si.