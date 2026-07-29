Fudbalari Partizana danas putuju u Luksemburg na revanš drugog kola.kvalifikacija za Ligu konferencije gde će još jenom odmeriti snage sa ekipom Une Štrasen, koju su pre sedam dana ubedljivo porazili u Humskoj - 4:0.

Stručni ŝtab u revanšu ne može da račuma na kapitena tima Milana Vukotića i Brazilca Žea, koji su zaradili povrede na prvenstvenom duelu sa Mačvom u Šapcu proteklog vikenda. Otuda je Ilić na spisak putnika uvrstio i neke od mladjih igrača koji do sada nisu konkurisali za tim.

To se odnosi na golmana Tarika Banjića, defanzivce Vojina Marinkovića, Matiju Ninića, vezistu Dušana Makevića i napadača Marka.Lekića. U slučaju povoljnog rezultata i u revanšu ss Unom Štrasen, postoji verovatmoća da neko od navedenih momaka debituje za crno-bele u evropskom takmičenju.

Preostali spisak fudbalera na koje Ilić računa je manje-više očekivan. Zapravo, to je ono najbolje što Partizan ima u ovom trenutku.

Dakle, spisak putnika za revanš meč sa Unom Štrasen čine: Milošević, Krunić, Banjić, Roganović, Ninić, Milić, Mitrović, Marinković, Simić, Djurdjević, Samson, Petrović, Zeković, Alilović, Makevoć, Aleksić, Kostiĉ, Ugrešić, Sek, Zubairu, Trifunović, Traore, Lekić i Kojzek.