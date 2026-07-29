Plan predsednika FIFA Đanija Infantina da osnuje novu kompaniju i deo vlasništva nad najvrednijim takmičenjima svetskog fudbala proda privatnim investitorima izazvao je prve ozbiljne reakcije. Nakon što je britanski "The Times" objavio detalje projekta koji bi mogao da promeni način upravljanja Svetskim prvenstvom i Svetskim klupskim prvenstvom, stigao je i oštar odgovor iz UEFA.

Prema navodima "The Timesa", Infantino želi da formira novu kompaniju koja bi upravljala komercijalnim pravima najvažnijih FIFA takmičenja. U planu je da FIFA zadrži većinsko vlasništvo, dok bi između 20 i 30 odsto udela bilo prodato privatnim investitorima za više milijardi dolara. Ostatak bi bio raspodeljen među svih 211 nacionalnih saveza, a sam Infantino bi, po isteku predsedničkog mandata, mogao da preuzme funkciju komesara ili izvršnog direktora nove kompanije.

Takav scenario izazvao je ozbiljnu zabrinutost u UEFA, koja smatra da bi privatni kapital mogao da utiče na donošenje ključnih odluka o budućnosti svetskog fudbala.

- Ovim je pređena granica koju upravljačke institucije u fudbalu nikada ne bi smele da pređu. UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Tako bi trebalo da postupi i svaki nacionalni fudbalski savez. Tako bi trebalo da postupi i svaki učesnik fudbala - lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom može da se trguje - naročito kada uopšte nije jasno ko bi od toga finansijski profitirao. Niko od nas nije vlasnik fudbala. FIFA nema pravo da ga prodaje."

UEFA ovim saopštenjem jasno stavlja do znanja da smatra kako bi eventualna privatizacija dela komercijalnih prava na Svetsko prvenstvo predstavljala opasan presedan, koji bi mogao da otvori vrata interesima investicionih fondova i velikih finansijskih kompanija u odlučivanju o najvažnijim pitanjima svetskog fudbala.