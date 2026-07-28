Fudbal
Bivši igrači Zvezde i Partizana doprineli neverovatnom uspehu: Sabah i čudesni Mjelbi ispisali stranice istorije
Sabah i Mjelbi ispisali nove stranice fudbalske istorije
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Fudbaleri Sabaha plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u drugom kolu pobedili Kups ukupnim rezultatom 3:0.
Sabah je u revanšu u Finskoj pobedio rezultatom 2:0, dok je pre nedelju dana u Azerbejdžanu bilo 1:0.
Strelci za Sabah na današnjoj utakmici bili su srpski fudbaler Veljko Simić, inače, nekadašnji igrač Crvene zvezde, u 52. minutu i Džoj-Lens Mihelis 70. minutu, na asistenciju Ksandera Severine, bivšeg igrača Partizana.
Sabah će u trećem kolu kvalifikacija za LŠ igrati protiv boljeg iz duela između Arhusa i Leha.
Fudbaleri Mjalbija izborili su plasman u treće kolo kvalifikacija nakon što su bili bolji od Linkolna ukupnim rezulatom 3:0. Šveđani su tako izborili prvi put plasman u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.
Mjalbi će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz dvomeča između Slovana iz Bratislave i Iberije.
Fudbal
Zvanično: Nikola Ninković potpisao
23:26 | 0
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