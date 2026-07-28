Fudbaleri Sabaha plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u drugom kolu pobedili Kups ukupnim rezultatom 3:0.

Sabah je u revanšu u Finskoj pobedio rezultatom 2:0, dok je pre nedelju dana u Azerbejdžanu bilo 1:0.

Strelci za Sabah na današnjoj utakmici bili su srpski fudbaler Veljko Simić, inače, nekadašnji igrač Crvene zvezde, u 52. minutu i Džoj-Lens Mihelis 70. minutu, na asistenciju Ksandera Severine, bivšeg igrača Partizana.

Sabah će u trećem kolu kvalifikacija za LŠ igrati protiv boljeg iz duela između Arhusa i Leha.

Fudbaleri Mjalbija izborili su plasman u treće kolo kvalifikacija nakon što su bili bolji od Linkolna ukupnim rezulatom 3:0. Šveđani su tako izborili prvi put plasman u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

Mjalbi će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz dvomeča između Slovana iz Bratislave i Iberije.