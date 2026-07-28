Reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je rođen u Šapcu, Jovo Lukić, nalazi se na meti brojnih klubova.

Univerzitatea Kluž, za momka koji je postigao gol na Mundijalu, traži tri miliona evra. Lukićeve igre pomno prate Bešiktaš, Hofenhajm i Ren, ali oni nisu jedini kojima je Jovo zanimljiv.

Lukić iza sebe ima najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri. Sjajnim partijama u Rumuniji i dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine privukao je interesovanje brojnih evropskih klubova.

Mundijal mu je dodatno podigao cenu i proširio krug zainteresovanih klubova.

Prema informacijama rumunskog Digi Sporta, klub iz Kluža za Lukića traži najmanje tri miliona evra. Ponude manje od tog iznosa neće ni biti ozbiljno razmatrane.

Rumunski klub nije pod pritiskom da odmah proda jednog od svojih najboljih igrača. Lukić zato ostaje važan deo ekipe sve dok se ne pojavi ponuda koja odgovara njegovom statusu.

Njegove partije pažljivo prate klubovi iz nekoliko najjačih evropskih liga. Među zainteresovanima se posebno ističu Bešiktaš, Hofenhajm i Ren.

Istanbulski crno-beli traže napadača koji odmah može da im donese fizičku snagu i golove. Lukićev profil zbog toga veoma dobro odgovara zahtevima turskog velikana.